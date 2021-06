Türkiye Gazetesi

Şu anda tek konsantrasyonlarının İtalya maçı olduğunu söyleyen “İyi bir başlangıç yapıp devamını da en iyi şekilde getirmek istiyoruz. Maçları aramızda konuşuyoruz ama puan hesaplaması yapmadık. Doğrusunu söylemek gerekirse daha Galler ve İsviçre hakkında konuşmadık. Konsantrasyonumuz ve Hoca’mızın yaptığı analizler hep İtalya maçı üzerine. Güzel ve zor bir maç bizi bekliyor” dedi.

Yaşın önemi yok

Takımda harika bir hava olduğunu söyleyen Okay “Genç kadronun avantajı, arkadaşlarımızın ileri turnuvaları görecek olması… Sahaya çıkınca yaşın bir önemi kalmıyor. Mesela kaptanımız Burak Ağabey’in şu an gösterdiği performans ortada… Şenol Hoca ile ilişkilerimiz çok iyi. Futbol dışında da her şeyi konuşabiliyoruz. Favori olarak gösterilen takımlar var ve onlar da kupayı kazanmak istiyorlar. Tabii ki gönül ister ki sonuna kadar gidelim ama adım ilerleyeceğiz. Takım olarak tek yürek olduk” ifadelerini kullandı.

Sahada hoca Burak Yılmaz

Millî takımın hocası Şenol Güneş, millî takımın performansıyla alakalı “Fransa maçını, olağanüstü bir güçte oynadık. Orada zirve yaptığımızı düşünüyoruz” derken Burak Yılmaz için “Aklıyla oyunu yönlendiriyor. Saha içindeki teknik direktör, bence o” ifadelerini kullandı.

İTALYA TAKTİĞİ

Millîler harıl harıl

A Millî Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını dün de sürdürdü. 26 futbolcunun tamamı çalışmadaydı. Şenol Güneş'in de bir ara oyuncularıyla çalışması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Hoca oyuncularına çift kale maç yaptırırken, İtalya maçının taktik provası tekrar edildi. Turnuva yaklaştıkça millîlerin hırsının artması teknik heyeti sevindiriyor.

ARNAVUTLUK'LA YENİŞEMEDİ

Bu Galler'i biz yeriz!

EURO 2020'deki rakiplerimizden Galler bir önceki hazırlık maçında Fransa'ya 3-0 mağlup olmuştu. Dün de Arnavutluk önünden golsüz beraberlikle ayrılan Galler ortaya koyduğu futbolla bizi sevindirdi. Millîler Galler'le 16 Haziran'da Azerbaycan'da karşılaşacak.

Fener’de hedef Cengiz ve Okay

Fenerbahçe, millî yıldızlar Cengiz Ünder ile Okay Yokuşlu’nun peşinde. Emre Belözoğlu’nun veda öncesi görüştüğü Cengiz, sarı lacivertlilere yeşil ışık yakmıştı. Yönetim, millî forveti kiralamak için Roma’yla pazarlıkları sürdürürken, Okay Yokuşlu için de girişimler başladı. Adı Galatasaray’la da anılan 27 yaşındaki Okay için, Celta Vigo’ya teklif yapıldı.