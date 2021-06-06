Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sarı kırmızılı kulüpte 19 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurulda koltuğa altı isim talip olmuştu. Galatasaray’da yarın yapılacak renk seçimine az bir süre kala, dün Işın Çelebi adaylıktan çekildiğini duyurdu. Diğer adaylara birleşme çağrısı yapan ve olumlu geri dönüş alamayan Çelebi, hiçbir adayı desteklemediğini belirterek “Altı kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Camia içi bölünmüşlük büyük tehlikelidir. Tarih sayfalarında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışı içerisinde yer almayacağımızı, Galatasaray için karanlık rengi seçmeyeceğimizi duyurmak istiyoruz’’ dedi.

Şardan’a gönderme

Yarış içinde olan diğer adaylara da değinen Işın Çelebi ‘’Başkan adaylarının Galatasaray kartviziti kullanarak kendi mali problemlerini çözmelerine karşıyım. Biz bu kongrede hiçbir adayı desteklemiyoruz. Adnan Polat ve Yiğit Şardan ile aynı görüşleri paylaşmıyoruz. 2011’de mali kongrede yönetimdeyken, seçim kararı alalım dedim. Polat ve Şardan kabul etmedi, ibrasızlığın yolunu açtılar. O dönemden beri görüş ayrılığı yaşıyoruz. İbrasızlık mahkemelerinin hepsine kendim gittim, Polat avukatlarını gönderdi. Biz Galatasaray’a yeniden barış ve huzur getirmek için yola çıkmıştık. Bu seçim bence bölünmüşlüğü daha da derinleştirecek’’ ifadelerini kullandı.

Emmanuel Dennis formayı giydi

G.Saray için dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Club Brugge forması giyen Nijeryalı hücumcu Emmanuel Dennis, sosyal medya hesabından G.Saray formasıyla çalıştığı görüntüleri paylaştı. Sarı kırmızılıların bu transferde sona yaklaştığı iddia edilirken Belçika basınında "Ayrılık geliyor" yorumları yapıldı. Nijerya Milli Takımı forması da giyen Emmanuel Dennis, hızıyla öne çıkan ve hücumda her bölgede oynayabilen bir oyuncu.

Mustafa’ya 20 milyon $

G.Saray’ın devre arasında satın alma opsiyonuyla Mısır ekibi Zamalek’ten kiraladığı Mustafa Muhammed’i Avrupa kulüpleri yakın takibe almıştı. Zamalek kulübünün eski yöneticisi Hamada Anwar da bu konuyla ilgili bir açıklama yapıp pişmanlıklarını dile getirdi. Anwar, “Mustafa’yı nasıl 6 milyon dolara Galatasaray’a sattık inanamıyorum. Şu anda 20 milyon dolar teklif eden iki takım var. Ancak öncelik Galatasaray’da olduğu için yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

Metin Öztürk üyelerle buluştu

‘Daha güçlü Galatasaray’ mottosuyla seçimlere hazırlanan başkan adaylarından Metin Öztürk, dün Kalamış tesislerinde üyelerle bir araya geldi. Projelerine değinen Öztürk’ün toplantısına pandemi şartlarında büyük ilgi gösterildi.