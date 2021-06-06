Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan Covid - 19 testleri sonrası Sergio Busquets'in sonucunun pozitif olduğu bildirildi. Açıklamada diğer tüm futbolcular ve teknik heyetin test sonuçlarının ise negatif çıktığı da duyuruldu.

Busquets anında kamptan uzaklaştırıldı

Sergio Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi. Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.



Milli Takımı'n basına açık tüm etkinlikleri iptal

Gelen bu haberlerin ardından, İspanya Milli Takımı'nın yarın basına açık tüm etkinlikleri de iptal edildi.



Barcelona Busquets'in sözleşmesini uzatıyor Barcelona Kulübü, orta sahadaki önemli futbolcularından Sergio Busquets'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzatma kararı aldı.



Busquets alay etti, 'Real Madrid ağlıyormu' Barcelona'nın başarılı orta sahası Sergio Busquets, Real Madrid cephesinin El Clasico'dan sonra hakeme veryansın etmesini alaycı bir dille eleştirdi.



