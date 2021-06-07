Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Almanya kampında düzenlenen basın toplantısında takım içerisindeki aile ortamına vurgu yaptı. Harika bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyen başarılı kaleci “Herkesin masasına gidip konuşabiliyorsunuz. Önemli bir ayrıntı. Bu aile ortamı geldiğinde başarı geliyor. Burada çok güzel aile ortamı var. Herkes birbirini seviyor, sayıyor. Millî forma altında başarılara ulaşmak ana hedefim" diye konuştu.

İtalya ekol takım

İlk maçta karşılaşacakları İtalya için "Ekol takım" diyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Turnuvanın favorilerinden. Ama her maça tek tek hazırlanıp hayalimize doğru yürüyeceğiz. Zorlayacak maç olup olmayacağını göreceğiz. Ben de arkadaşlarım da kendimize güveniyoruz" diye konuştu. Altay’ın “Kenarda oturursak ter sileriz” sözleri için Uğurcan “Altay harika kelimeler kullandı. Ben de katılıyorum. Kimin oynadığı önemli değil” sözleriyle arkadaşına teşekkür etti.

Burak ışık tutuyor

Millî takımda çok güzel bir jenerasyon yakalandığını söyleyen Uğurcan "Bu bizim millî takımımız. EURO 2008'de Nihat Ağabey'in attığı golden sonraki hisleri hâlâ taşıyorum. Millî takım forması her zaman her şeyin üstündedir. Biz de hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Milletimiz bize inansın, güvensin. İnşallah onların dualarını karşılıksız bırakmayacağız" derken Kaptan Burak Yılmaz için “Yaptıkları ortada. Harika bir lider ve bize ışık tutuyor” ifadelerini kullandı.

Hislerime güvenirim

Uğurcan Çakır, maç öncesinde rakip takım oyuncularının özelliklerini araştırıp araştırmadığıyla ilgili soruya “Penaltı olursa kim atar, nasıl atar elbette bakıyorum. Ama sahada daha çok hislerime güvenirim” dedi.

YAZICI GOLÜ ATTIRDI, SORDU

Asistimi gördün mü?

∂ Millî takımın çift kale maç çalışmasında arkadaşına asist yapan Yusuf Yazıcı, saha kenarında idmanı görüntüleyen kameramanların yanına gidip “Asistimi gördün mü?” diye takıldı. Millî takımlar sosyal medya hesabı ise bu diyaloğu “VAR’a gidelim lütfen” notuyla paylaştı.

EURO 2020’nin enleri

En genç oyuncu: Kacper Kozłowski (17, Polonya)

En yaşlı oyuncu: Maarten Stekelenburg (38, Hollanda)

En genç teknik adam: Andriy Shevchenko (44, Ukrayna)

En yaşlı teknik adam: Şenol Güneş (69, Türkiye)

En genç takım: Türkiye (25)

En yaşlı takım: Belçika (29.2)

Kadroda en çok U21 oyuncu: Galler (6)

En çok 30+: İsveç (12)

EN PAHALI KADRO: İngiltere (1.25 milyar avro)