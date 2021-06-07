Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da 21 Temmuz’da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi yaşanan belirsizliklerin, takıma yansımasını minimuma indirmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Fatih Terim’in futbol takımın başındaki görevine devam edip etmeyeceği 19 Haziran’daki genel kurul sonrası belli olacak. Bunun yanı sıra, birçok oyuncunun da akıbeti netleşmedi. Sözleşmesi sona eren isimlerin durumu bir tarafa, başka takımlara kiralanan oyuncular da takıma döndü.

Altı oyuncu gelecek

Terim’in listesine göre transfer görüşmeleri yapılsa da bonservis ödenmesi gereken hiçbir oyuncuyla temas kurulmadı. Mevcut kadronun güncel hâliyle bir hayli eksik olduğu hesaba katılırken, formül; bu yıl kiralık olarak gönderilen oyuncuları sezon başı hazırlıklarına dâhil etmek olarak belirlendi. Yunus Akgün, Sekidika, Jimmy Durmaz, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol ve Diagne’ye 15 Haziran’da İstanbul’da hazır bulunun talimatı verildi.

Üçüncü Diagne dönemi

İngiltere’de gösterdiği performans sonrası Premier Lig ekiplerinin yakın takibine giren Digane için iki hafta içinde net bir teklif gelmezse, Senegalli oyuncunun eleme maçı sonrasına kadar takımda kalması kararlaştırıldı.

Selçuk hazırlanıyor

Fatih Terim’in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ümit Davala ve Levent Şahin takımdan ayrılmıştı. Sezon başında takımın başında olması beklenen Selçuk İnan, UEFA lisansı alabilmek için vaktini kursta geçiriyor.