Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bordo mavililerin her zaman zirveye oynayan yarışmacı bir takım olduğunu ifade eden Sağıroğlu, Peres ve Gervinho’nun Abdullah Avcı ve transfer komitesinin onayı ile gerçekleştiğini belirterek “Futbolcu İzleme Komitemiz çok iyi bir veri tabanına sahip. Yeni transferlerin yanına takviyeler olacak” ifadelerini kullandı.

Geleceğe yatırım

“Göreve geldiğimiz günden itibaren ekonomiyi sürdürülebilir hâle getirmek için yönetim kurulu ile birlikte disiplinli bir çalışma içinde olduk” diyen Sağıroğlu, “Altyapı için Abdullah Avcı büyük bir şans. Bu topraklardaki oyuncu verimini biliyor ve bunun için altyapıyla da müthiş bir koordinasyon içinde. Hocamızın da tespitleri ile birlikte Trabzonspor'un geleceğini güçlendireceğiz” diye konuştu.