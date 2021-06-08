Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göteborg ile mukavelesi sona eren Slovak merkez orta sahaya sezonluk 1,5 milyon avro garanti para artı 500 bin avro imza parası önerildi. Ayrıca başarı odaklı şampiyonluk primi de eklendi. Otuz üç yaşındaki futbolcunun da bu teklife olumlu baktığı hatta ön sözleşme için evraklarının oyuncuya gönderildiği ifade edildi.

Gezgin orta saha

Kariyerinde Bratislava, Brescia, Napoli ve Göteborg kulüpleri bulunan Marek Hamsik bir dönem Çin Ligi’nde de forma giymişti. 2019’da Napoli’den DL Yifang’a 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gitmişti.