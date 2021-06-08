Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray'da 2017'den beri forma giyen Sofiane Feghouli, yol ayrımına geldi. Mali şartlar yüzünden takımın maliyetini azaltmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, Cezayirli yıldız için Olimpiakos ile görüşmelere başladı. Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan oyuncu için İstanbul'a gelen Yunan ekibinin temsilcileri çok istekli olduklarını gösterdi. Yapılan ilk görüşmede Galatasaray cephesi bonservis konusunda gerekli kolaylığı göstereceğini belirtti.

Problem yıllık ücreti

Yıllık net kazancı 3,85 milyon avro olan Feghouli'nin kazancı, bonuslar da eklenince 5 milyon avroyu geçiyor. 31 yaşındaki oyuncu, Olimpiakos'a yeşil ışık yakarken Galatasaray'dan aldığı ücretten taviz vermeyeceğinin de altını çizdi. Cezayirlinin bu talebi şu ana kadar transferin sonuçlanamamasına sebep oldu. Eğer Yunan takımı, Feghouli'yi indirime ikna ederse transfer mutlu sonla bitecek ve yıldız oyuncu önümüzdeki sezon komşuda top koşturacak.

CENGİZ'İN SON İCRAATLARI

Alpaslan ve Aytaç imzalıyor

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in bıraktığı rapor doğrultusunda anlaşmaya vardığı Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e yarın sözleşme imzalattıracak. Ayrıca Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile de sözleşme uzatma konusunda büyük yol katedildiği ve bu oyuncuların da yarın imzalayacağı öğrenildi.