Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 yaklaşıyor, oyuncular heyecan doluyor. TRT Spor'a konuşan Çağlar Söyüncü, ''Kulüp takımlarına saygım sonsuz ancak ay yıldız her şeyin üstünde" derken, "Böyle bir takımda bulunduğum için ben de şanslıyım. Ülkemiz adına bir şeyleri başarıp bunu sahada gösterdiğimiz zaman bizden mutlusu yok'' diye konuştu.

Mahcup etmeyeceğiz

"Açılış maçı İtalya ile. İyi bir futbol oynayıp en avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz" diyen Çağlar, "Türk halkı her zaman bize sahip çıkıyor. Sahaya çıktığımız zaman onları mahcup etmeyeceğiz. Milletimiz bize güvenmeye devam etsin. İnşallah bu millî takımla çok büyük işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Az kaldı çocuklar

Millî takımımız Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor. Son dönemde daha çok taktik çalışmalarına ağırlık veren Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularına "Hepimiz turnuvanın beklemesini bekliyoruz, mental olarak da yüzde yüz hazır olmalıyız" dedi.