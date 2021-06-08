Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş yönetimi, takımı şampiyon yapan Sergen Yalçın’la sözleşme imzalamak için dün ilk adımı attı. Çifte şampiyonluğun ertesinde dinlenmek için Çeşme’ye giden Sergen Yalçın ile yönetim arasında medya aracılığıyla karşılıklı sıcak mesajlar veriliyordu. İmza için Yalçın’ın dönmesini beklemeyen siyah beyazlılarda Asbaşkan Emre Kocadağ, dün Çeşme’ye giderek Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Kocadağ, yönetimin üç senelik yeni sözleşme yapmak istediğini hocaya iletti.

Önemli olan başarı

Sergen Yalçın’ın bu teklife cevabı ise şaşırtıcı oldu. Uzun kontratlarla kulübün önünü kapatmak istemediğini belirten Yalçın, “Bir senelik imzalayalım. Beni Beşiktaş’ta tutacak olan şey başarıdır. Uzun bir kontratla kulübü zor durumda bırakmak istemiyorum. Başarılı olursam zaten yine yenileriz. Başarısız olursam da giderim” dedi ayrıca da transfer listesi sundu. Bu tavır karşısında şaşıran Kocadağ, Yalçın’ın isteklerini yönetim kurulu ile görüşmek için İstanbul’a geri döndü.

İKİ SENELİK SÖZLEŞME

Necip’e jest

Takım kaptanı olarak kendisine verilen her görevi başarıyla yerine getiren ve sergilediği mücadeleyle örnek olan Necip Uysal, Beşiktaş formasını giymeye devam edecek. Emektar oyuncuyla mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere iki yıllık daha kontrat imzalanacağı öğrenildi.