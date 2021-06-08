Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmada, Paul 8 raunt boyunca efsane boksör Mayweather'a karşı direnmeyi başardı. Maçtan sonra konuşan Paul, "Bana hiçbir şeyin imkânsız olduğunun söylenmesini istemiyorum. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biriyle burada olmam, imkânsızların yenilebileceğini kanıtlıyor" dedi. Mayweather ise "Oldukça güçlü bir rakipti. Beni şaşırttı. Çok iyi bir adam" diye konuştu. WASHINGTON