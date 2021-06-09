Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da 19 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığa talip olan adaylardan Eşref Hamamcıoğlu dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hamamcıoğlu, seçimlerin en büyük favorisinin kendileri olduğunu söylerken “Yapılacak seçim, sadece başkanı değil, Galatasaray’ın geleceğini de belirleyecek. Fabrika ayarlarımız bozuldu, biz bunu düzeltmek için göreve talibiz. Bütün adaylarımız değerli olmakla beraber bu seçimlerin en büyük favorisiyiz. Katılım beş bin civarında olur diye tahmin ediyoruz, Yüzde 51 biz kazanırız” dedi

Borç yükü büyük

“Bizim bu zamana kadar kulübü uçuruma sürükleyenlere itirazımız var” diyen Hamamcıoğlu “Galatasaray’ın 2 milyar 100 milyon TL borcu var. 612 milyon TL faaliyet zararı var. Kulüple, Sportif AŞ arasındaki mali dengesizlik Sportif AŞ’nin 1 milyar 342 milyon TL alacağına kadar geldi. Son üç yılda bu borç 2 milyar 100 milyona çıktı. Yönetime geldiğimizde neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Şu anda yönetim şeffaf olarak bilgileri paylaşmıyor. Artık G.Saray’da har vurup harman savurma dönemi kapanacak” diye konuştu.

Öncelik Fatih Terim

Hoca tercihi için önce Fatih Terim’le görüşeceklerini söyleyen Hamamcıoğlu “Hoca’mızı davet edeceğiz, kendisiyle devam etme arzumuzu belirteceğiz. Ama elbette B planımız var” dedi.

İTALYANLAR YAZDI

Sola Laxalt hamlesi

Kiralık sözleşmesi sona eren Saracchi’nin yokluğunu doldurmak isteyen Galatasaray’ın rotasını Diego Laxalt’a çevirdiği iddia edildi. Sky İtalia’nın haberine göre Milan ile sözleşmesi 2022’de bitecek 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncu için sarı kırmızılıların girişimlere başladığı yazıldı.

ÇOK BAŞLI ASLAN!

Menajerler şaşkın

∂ Galatasaray’da yaklaşan seçimlerde bilindiği üzere beş aday başkanlık için yarışıyor. Daha öncede sarı kırmızılı kulüple çalışmış bazı menajerler, bir oyuncu için iki üç farklı kişinin Cimbom adına talip olmasının şaşkınlığını yaşıyor ve bu süreçte transfer yapılmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor.