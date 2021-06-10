Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAL'da Karasuspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi. 90+9 dakika süren maçta Hendekspor, Karasuspor’u mağlup etmesinin ardından, Hendeksporlu bir futbolcu, Karasuspor'un futbolcusu Kaan İr’e yumruk attı. Karışıklık esnasında ortalık bir anda futbol sahasından çıkıp boks ringine dönüştü.

KALECİYE YUMRUK ATTI

Karasuspor, Karasu Şehir Stadı’nda Hendekspor ile BAL’ın ilk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Hendekspor, Karasuspor’u 3-2 mağlup etti. Hendekspor’un uzatmanın son dakikasında attığı gol ile maç tamamlandı. Maçın ardından Hendekspor’u bir oyuncunun Karasuspor’un kalecisine yumruk atmasıyla birlikte saha karıştı.

TEKNİK DİREKTÖR SALDIRGAN FUTBOLCUSUNA TOKAT ATTI



Sahada yumruklar konuşurken Hendekspor Antrenörü Talip Toprak’ın kendi oyuncusuna attığı tokat dikkatlerden kaçmadı. Çıkan kargaşanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bekçiler sahaya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Beşiktaş'ta maç bitti, saha kenarı karıştı ​Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Karagümrük'e mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonunda saha kenarı karıştı. Yedek kulübeleri birbirine girerken, tartışma soyunma odasına taştı.