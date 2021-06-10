Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımı durumunda bulunan, Bruno Peres ve Gervinho’ya imza attıran Trabzonspor, Marek Hamsik’in işini de bitirdi. Daha şimdiden üç yabancıyı kadrosuna katan Karadeniz ekibi, TFF’nin yabancı konusunda 8’inin sahada olması kararından dolayı topa bastı. Şu anda kadrosunda sekiz olan yabancı sayısını üç takviye ile on bire çıkaran Karadeniz ekibi yeni isimleri kulübede tutmak istemiyor.

KARARA GÖRE TAVIR

Sol bek, sağ açık ve forvete takviye düşünen ve bu konuda da ağırlıklı listesi yabancı olan bordo mavililer, TFF’nin kesin kararı sonrası harekete geçecek. Forvet konusunda Kasımpaşa ile mukavelesi sona eren Koita cepte. Ki, Sörloth’un bir sezonluğuna dönmesi de söz konusu. Sol bek için de Saracchi ve Meling isimleri ön planda. Eğer TFF, sekiz oyuncu sahada olacak kararında diretirse yönetim transfer politikasında değişime gidecek.

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