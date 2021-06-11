Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ederken her defasında gündeme Domagoj Vida'nın kazandığı ücret geliyor. Siyah beyazlı takımda beşinci sezona hazırlanan 32 yaşındaki stoperin kazandığı yıllık 3,5 milyon avroluk ücret, hem iç hem de dış transferde yöneticilerin elini zorlaştırıyor. Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden "En az Vida kadar ücret isteriz" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.

Garanti verilecek

Başkan Ahmet Nur Çebi bu duruma çare bulmak için özel bir plan hazırladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'dan yıllık ücretinde indirime gitmesi istenecek. Hırvat yıldız bu teklifi kabul ederse iki yıllık yeni kontrat yapılmasının garantisi verilecek. Yönetim yapılacak transferlerde yıllık tavan ücreti 2 milyon avroda tutmak istiyor. Son olarak Aboubakar, yıllık 3,5 milyon avro isteği kabul edilmeyince Suudi Arabistan'ın en-Nasrr takımına gitmişti.

ŞİLİLİ YILDIZ KARTAL'A YAKLAŞIYOR

Vidal heyecanı!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden olan Arturo Vidal, siyah beyazlı formaya yaklaşıyor. İtalyan basını, Meksika ekibi Club America’nın teklifini kabul etmeyen 34 yaşındaki Şilili yıldızın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş’ın teklifini değerlendirme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

FENER DE İSTEMİŞTİ

Jesus iddiası

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşme şartı olarak koştuğu 'Güçlü kadroyu' kurmak için arayışlarını hızlandırdı. İtalya basınından Corriere dello Sport, Roma'nın solak stoperi Juan Jesus'u Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Jesus, geçen sezon Fenerbahçe’nin de gündemine gelmişti.