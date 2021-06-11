Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Nets'i ağırlayan Bucks, yakın geçen mücadele sonunda 3 sayı farkla galip gelmeyi başardı. Batı Konferansında ise Los Angeles Clippers'ı 117-111 mağlup eden Utah Jazz, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

MİDDLETON VE ANTETOKOUNMPO'DAN 30 ÜSTÜ SAYI

Bucks'ta Khris Middleton 35 sayı, 15 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 14 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Nets'te Kevin Durant 30 sayı, 11 ribaunt, Kyrie Irving 22 sayı, Bruce Brown 16 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.

JAZZ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Los Angeles Clippers'ı 117-111 mağlup eden Utah Jazz, Batı Konferansı yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Vivint Arena'da oynanan karşılaşmada Donovan Mitchell 37 sayı, Jordan Clarkson 24 sayı, Joe Ingles 19 sayı ve Rudy Gobert 13 sayı, 20 ribauntla Jazz'ı galibiyete taşıdı.

Clippers'ta Reggie Jackson'ın 29, Paul George'un 27, Kawhi Leonard'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'da play-offlarda ilk tur atlayan Bucks oldu Geçen sezon lider bitirmesinin ardından yarı finalde Miami Heat'e 4-1 yenilen Milwaukee Bucks, bu sezon Heat'i 4-0 ile geçti.

Phoenix Suns, yarı final serisinde 2-0 öne geçti NBA play-off'larında Batı Konferansı yarı finalinde Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı 123-98 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.

Brooklyn Nets konferans yarı finaline galibiyetle başladı NBA play-off'larında Brooklyn Nets, Doğu Konferansı yarı finalinin ilk maçında Milwaukee Bucks'ı 115-107 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.