Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa basketbolunun efsane başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerine devam etmeye hazırlanıyor. Sırp televizyonuna konuşan 61 yaşındaki Sırp antrenör, haziran ayı sonunda bir takımla anlaşarak antrenörlüğe geri döneceğini açıkladı. Fenerbahçe Beko ile Türkiye'ye ilk kez Euroleague kupasını kazandıran Obradovic, sarı-lacivertlilerden ayrıldığından beri takım çalıştırmıyordu.

BU AY SONUNDA TAKIMI BELLİ OLACAK

Geleceğine haziran ayı sonunda karar vereceğini söyleyen Obradovic, teklifler aldığını belirterek, "Dinlendim, şarjım doldu ve bazı özel durumlarım halloldu. Ailem ve her zaman değer verdiğim bazı kişilerle görüşerek nerede çalışmaya devam edeceğime karar vereceğim" dedi.

"20 GÜN İÇİNDE NE OLACAĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Obradovic, "Anlaşmalarımı yürüten bir temsilcim var ve bana ilgilenen kulüp hakkında bilgi getiriyor. Ben de değer verdiğim kişilerle oturup ne yapacağımı konuşuyorum. 20 gün içinde ne olacağını göreceksiniz" dedi.

"PARTIZAN EN GÜZEL YILLARIMI GEÇİRDİĞİM KULÜP"

"Partizan’a dönebilir misiniz?" sorusunu da cevapayan Obradovic bu ihtimali göz ardı etmedi. Sırp antrenör, "Partizan sevdiğim, bu işe başladığım ve en güzel yıllarımı geçirdiğim kulüp. Orada çok arkadaşım var" yorumunu yaptı.

CSKA VE REAL MADRID İDDİALARI

Dış basında CSKA Moskova ve Real Madrid iddiaları konuşulurken, tecrübeli basketbol adamının ismi şu an için Fenerbahçe ile geçmiyor.

18 FINAL FOUR, 9 ŞAMPİYONLUK

Avrupa basketbolunun sayılı isimleri arasında gösterilen Obradovic, 18 kez Final Four'da yer aldı, 9 şampiyonluk kazandı. Bunun yanı sıra üçer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşadı.

FENERBAHÇE'YE KAZANDIRDIĞI KUPALAR

Zeljko Obradovic, 2013 ile 2020 yılları arasında başantrenörü olduğu Fenerbahçe'ye 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası'nın yanı sıra bir de 2017'de EuroLeague şampiyonluğu kazandırdı.

Obradovic: Koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan Sırp antrenör Zeljko Obradivic, "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" dedi.