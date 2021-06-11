Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRKİYE 0-0 İTALYA

CANLI ANLATIM



7'

Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle İtalya kısa paslarla yarı alanımızda etkili olmaya çalışıyor.

3'

Domenico Berardi'nin, ceza alanında sağda son çizgiden içeri çevirdiği pasına hareketlenen Ciro Immobile'nin ön direkte gelişine yaptığı vuruşta top yan ağlarda kalıyor.

1'

Hakem Danny Makkelie maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye milli takımımız başlıyor.

Türkiye - İtalya karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, İnsigne

TÜRKİYE-İTALYA İLE 11. KEZ SAHADA

Milli takımımız tarihinde 11. kez İtalya ile karşılaşıyor. Bugüne kadar İtalya ile oynanan 10 karşılaşmanın 7'si İtalyanların galibiyeti ile, 3 ise beraberlikle bitti. 10 maçın karnesinde Türkiye İtalya'ya 5 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

İKİNCİ BÜYÜK TURNUVA KARŞILAŞMASI

Türkiye, İtalya ile bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşımış ve söz konusu maç mağlubiyetle sonuçlanmıştı. 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasında karşı karşıya geldiğimiz İtalya maçından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştık.