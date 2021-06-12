Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında İtalya'ya mağlup olan Millilerimiz'de moraller bozukken teknik direktörümü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Güneş şu ifadeleri kullanıdı:

"Açılış maçında İtalya'ya karşı daha iyi bir oyun ve sonuç bekliyorduk ancak düşündüğümüz gibi olmadı. Rakibimiz bizden üstündü. Yüksek tempoda oynadılar. İlk yediğimiz gol sonrası oyundan koptuk. Oyunun tamamında bizden üstün olan bir İtalya vardı. Hatalarımız pahalıya mal oldu. Bu maçı kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti. Şimdi 2 önemli maçımız daha var. Toplarlanıp bir an önce çalışmaya başlayacağız.

SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİLER SORULDU

Mağlubiyet sonrası sosyal medyada, ortaya konan futbolla ilgili eleştirilerin olduğu hatırlatılan Güneş, "Müsabaka yeni bitti. Eleştirileri bilmiyorum. Bu skordan ne ben ne de oyuncularım memnun. Skorun olumsuz olduğu yerde, oyun da beklentilerin altında kalınca eleştirilere saygı duyarım. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Topu kullanmadaki başarısızlığımız eksikliğimizdi. Buradan puan alsak çok iyi olurdu. Bu oyunla puan alsak bile eleştirileri biz yapacaktık. Şimdi Galler ve İsviçre maçlarımız var. Kaybedince üzülmek normal ama bu Galler maçına hazırlanmayacağız anlamına gelmez. Milli takımın her maçı önemli. Şimdi Galler maçına hazırlanacağız, bu maçın moral bozukluğunu bir kenara bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.