Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye 3-0 İtalya'ya mağlup olurken, İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini maç sonu galibiyeti değerlendirdi.

Çok iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Mancini, "Türkiye'yi oynatmadık. Türkiye iyi bir takım ve çok yetenekli oyuncuları var. Kolay değildi. Sabırla bekledik ve golü bldul. Kazandığımız için mutluyuz. Göründüğü kadar zayıf olmayan rakibimize karşı iyi bir galibiyet oldu. Bu maçları tesadüfen kazanmıyoruz." dedi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Futbolcu Leonardo Spinazzola da, "Sakin yola çıktık. Sonuç da gösteriyor ki iyi bir başlangıç yaptık. Bu sakinliğimizi tüm şampiyona boyunca korumak istiyoruz. İkinci yarıda biraz daha sabırlı ve dirençli oyun oynadık” açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş: Önümüzdeki maçlara bakacağız EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takımımız'da maç sonu teknik direktörümüz Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.