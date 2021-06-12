Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gervinho ve Peres’in ardından son olarak Marek Hamsik’i de bitiren Trabzonspor, yeni takviyeler için beklemede. Her yerden transfer iddiaları var. Sol bek konusunda öne çıkan isim Cadiz’le 2023’e kadar mukavelesi bulunan Uruguaylı Alfonso Espino. “Paşa” lakaplı oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Ayrıca sol bek için Le Havre’de forma giyen millî oyuncu Umut Meraş da yabancı kuralına göre listede hazır tutulan isimlerden.

İki isim belirsiz

TFF’nin yabancı kuralı konusunda aldığı 8’i sahada olmak üzere 14 yabancı kuralı konusundaki ısrarı devam ederse ona göre bir plan yapılacak. Talipleri bulunan Ekuban ve Djaniny elden çıkarılacak ve alınacak olası yabancılar için sahada yer açılacak. Zaten yabancı kuralında esneme olursa iki isim de değerini bulmadan satılmayacak. Almanya’da Bild’e göre Leipzig, Sörloth’u yeni sezonda düşünmüyor. Öncelik satış olsa da kiralanması da söz konusu. Bu konuda ise en istekli ve şanslı kulüp ise Trabzonspor.