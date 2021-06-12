Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de A Milli Takım'ın da bulunduğu A grubundaki Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Embolo, attığı golle İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi.

Moore ise 74. dakikada Galler adına bu gole cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşma bu skorla sona ererken Galler ve İsviçre puanları paylaştı.

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ RAKİBİ GALLER

Grubun ikinci maçında Galler, Türkiye ile kozlarını paylaşacak. İsviçre ise İtalya ile karşılaşacak.

Maç Averaj Puan 1. İtalya 1 +3 3 2. Galler 1 0 1 3. İsviçre 1 0 1 4. Türkiye 1 -3 0

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 kalan maçlar EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, maçı 3-0 kaybetti, gözler kalan maçlara çevrildi. Bir golün bile çok değerli olduğu turnuvada, bir sonraki hedef Galler maçından galibiyetle ayrılmak. Peki Türkiye nasıl gruptan çıkar ve Türkiye'nin kalan maçları hangileri? İşte güncel puan durumu

Uğurcan Çakır: EURO 2020'de hedeflerimiz büyük A Milli Takımın kalecilerinden Uğurcan Çakır, EURO 2020'de büyük hedefe odaklandıklarını belirterek, "Hedeflerimiz büyük. İnşallah beklediğimiz gibi olur" dedi.

Türkiye 0 - 3 İtalya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Roma'da oynanan Türkiye-İtalya maçıyla başladı. A milli takımımız İtalya karşısında 3-0'lık skorla mağlubiyet yaşadı.