Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Beşiktaş sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor. Siyah beyazlılar, Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon Boavista'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi Porto'da olan Chidozie Awaziem'le anlaşmaya vardı. Yönetici Erdal Torunoğulları, Awaziem'in menajeriyle görüşme yaparak Nijeryalı stoperin transferinde son noktaya geldi. 4,4 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralanacak olan 24 yaşında ve 1,92 boyundaki oyuncunun yıllık 1 milyon avro ücreti kabul ettiği öğrenildi.

Atletik ve süratli

Teknik Direktör Sergen Yalçın geçen sezon da Awaziem'i istemiş ancak anlaşma olmayınca Atletico Madrid'den Montero kiralanmıştı. Hoca'nın, hem uzun boyu sayesinde hava toplarındaki hakimiyeti hem de atletik ve süratli olmasından dolayı Nijeryalı stoperi çok istediği öğrenildi. Awaziem'in satın alma opsiyonunun biraz daha düşürülmesi için pazarlıklar devam ediyor. Olumlu sonuçlanması beklenen görüşmelerin ardından Awaziem bir kaç gün içinde imzaya gelecek.

Çebi-Yalçın zirvesi

Sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'la henüz anlaşmaya varamayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi devreye giriyor. Siyah beyazlıların patronu, salı günü İstanbul'a dönecek olan Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede yıllık ücret konusunun netleştirilmesi bekleniyor. Asbaşkan Emre Kocadağ geçtiğimiz günlerde 10 milyon liralık teklifte bulunduklarını ve ortak noktayı bulacaklarını umduğunu söylemişti.