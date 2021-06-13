Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Koç, seçilmesi hâlinde bir daha teknik direktör aramamak için son derece dikkatli davranıyor. Sarı lacivertliler teklif sundukları Lucien Favre ve Luis Castro’dan cevap bekliyor. Paulo Sosa ihtimali de güncelliğini koruyor.

Gaza basılacak

∂ Fenerbahçe hocayı beklerken, futbol operasyonu askıda kalmış görünüyor. Zira, kadro planlaması, hazırlık kampı ve maçları teknik adam sonrası netleşecek. Yönetim planladığı gibi hoca sorununu seçim öncesi bitirirse sarı lacivertliler haziranın üçüncü haftasından sonra transfer yoğunluğu yaşayacak. Hedef iskelet kadroyu koruyup, golcü sorununu nokta atışıyla bitirmek.