Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular ülkemizin gururu olmayı sürdürüyor. Atletizmden, basketbola kadar birçok alanada uluslararası başarılar elde eden sporcularımız yükselen grafiklerini arttırarak sürdürüyor. Bu doğrultu da bir madalya haberi daha Polionya'da düzenlenen Poland Open Güreş Turnuvası’ndan geldi.

İKİNCİLİK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarından olan Buse Tosun, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası’nda ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Milli sporcu Buse Tosun, Rus rakibi Zakharchenko’yu 4-0, Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova’yı 5-1 mağlup etmesinin ardından çıktığı final müsabakasıyla gümüş madalyaya uzandı.

Aldığı başarılardan dolayı Buse Tosun’u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrenciliği döneminde aldığı madalyalarla bizleri gururlandıran Buse Tosun, başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. Bizler de böylece her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitemizde nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Değerli mezunumuz Buse Tosun’u en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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