Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TurkcellGranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı, Turkcell’in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi. 15 ülkeden bin amatör bisikletçi, Boğaziçi’nin doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip oldu. Yarışmacılar ve sporseverler vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim katkısında bulunarak örnek bir davranış sergiledi.

Kısa ve uzun parkur

Kısa parkur erkeklerde birinciliği Furkan Abdullah Pamukçu alırken, kadınlarda Beste Hepkaradeniz mutlu sona ulaştı. Uzun parkur erkeklerde şampiyon Muhammed Erkan, kadınlarda ise Esra Kürkçü Akgönül oldu. Turkcell GranFondo İstanbul’da, toplanan teknolojik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir de çocukların eğitim bursuna eklendi.