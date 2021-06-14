Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelede kalp krizi geçirerek bütün dünyayı korkutan Christian Eriksen'in doktoru, Danimarkalı futbolcunun futbol kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Maç sırasında sahada yere yığıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan ve sonrasında sedye ile dışarı çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun Tottenham'da oynadığı dönemdeki kardiyoloğu Prof. Dr. Sanjay Sharma, Eriksen'in futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi.

Neyse ki hayatta

İngiltere Ulusal Haber Ajansı'na konuşan Sharma, "Açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu: Ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım: Eriksen birkaç dakikalığına da olsa öldü! Ancak uzmanlar onun bir kere daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır" diye konuştu.

Inter 27 milyona almıştı

İtalya yasaklayabilir

∂ Uzman kardiyalog İngiliz Dr. Scott Murray, İtalya'nın, sporcuların kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra tekrar spora dönmelerini yasakladığını hatırlatırken "Eriksen'in yaşadığı bu rahatsızlık, muhtemelen futbol kariyerinin sonunu getirecek” dedi. Eriksen, devre arasında 27 milyon avro bonservis bedeliyle Tottenham’dan Inter’e transfer olmuştu.

NİYE ERTELENMEDİ?

UEFA’ya tepki

∂ Christian Eriksen’in yaşadığı talihsiz olay sonrasında maç yarıda kaldı. Daha sonra saha kenarında oyuncuyla ilgili güzel haber gelince UEFA, maçın kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. UEFA'nın bu kararına Danimarkalı taraftarlardan tepki yağdı. Sosyal medyada taraftarlar kararı ‘skandal’ olarak nitelendirdi.

DANİMARKA’NIN DOKTORU:

Hızlı müdahale hayata döndürdü

∂ Eriksen'e sahada ilk müdahaleyi yapan millî takım doktoru Martin Boesen, yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi. Boesen, “Geç kalsaydık çok daha vahim sonuçlar olabilirdi” dedi.

Kjaer gönülleri fethetti

∂ Eriksen’in yaşadığı talihsiz olayda Danimarka’nın kaptanı Simon Kjaer, ilk müdahaleyi yapan ve olayı yönlendiren isim olarak âdeta kahraman hâline geldi. Oyuncuyu yan yatırıp dilinin boğazına kaçmasının önüne geçen Kjaer, arkadaşlarıyla ‘mahremiyet çemberi’ oluşturdu. Gözyaşlarıyla sahaya giren Eriksen’in eşini teskin eden isim de Kjaer’di.