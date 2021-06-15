Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da hem divan kurulunda bilgilendirme vardı, hem kulübün ekonomik durumu hem de transfer süreçleri ve yol haritası açıklandı. Kulübün net borcunun 1 milyar 192 milyon lira olduğu duyurulurken Başkan Ahmet Ağaoğlu, TFF’nin yabancı oyuncu kuralıyla ilgili alacağı kararın planlarını ciddi şekilde etkileyeceğini söyledi. Ağaoğlu “Şu anda üç transfer yaptık ve birini de bu hafta kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

TFF’ye eleştiri

Limit sorunları bulunmadığını ifade eden Ağaoğlu, “İki yabancı için de görüşmelerimiz sürüyor ancak önümüzdeki süreç içerisindeki TFF’nin kararı önemli. 8+3 uygulamaya girerse yabancı transferimiz bir ile sınırlanabilir. Ondan sonra yerliye ağırlık verebiliriz. Ancak şunu da gördük ki 19 yaşındaki yerli oyuncu için bir kulüp 3,5 milyon avro istedi” diye konuştu. Ahmet Ağaoğlu, TFF’yi de sabahtan akşama karar değiştirmekle eleştirdi.

Yedi sene sonra borçsuzuz

Ahmet Ağaoğlu, kulübü ekonomik anlamda belli bir disipline soktuklarını ifade ederek “Şu anda borçlarımız ödenebilir takvime oturdu. Trabzonspor Kulübü 9 yıllık süre içerisinde 7 sene sonra ya da daha önce borçsuz bir kulüp hüviyetine kavuşmuş olacak” dedi.