Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da yeni başkanın kim olacağı sorusunun cevabı bu cumartesi bulunacak. Fakat takımın başında, yeni sezonda hoca olarak kimin olacağı bu tarihten sonra netlik kazanacak. Yeni seçilecek başkan Fatih Terim ile yoluna devam edecek mi, ya da tecrübeli teknik adam yeni yönetimle anlaşacak mı? İşte bu konu sarı kırmızılı camiayı düşündürüyor. Çünkü Cimbom seçimlerden sadece bir ay sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk maçına çıkacak.

Ezbere biliyor

Terim Galatasaray’ın genlerine kadar ezbere biliyor. Transfer listesi ve yol planı hazır. Muhtmel farklı bir senaryoda yeni gelecek teknik adam hele ki yabancı olursa bir yandan ülkeye, lige uyum sağlamaya çalışacak bir yandan da takımı tanıyıp ihtiyaç listesi çıkaracak. Sözleşmesi biten ve kiralık mukavelesi sona eren 12 isim olduğu da hesaba katılınca Aslan’ın sadece erkenden Avrupa’ya veda etmesi değil koskoca bir sezonun da tehlikeye girme ihtimali kapıda.

TERİMSİZ BAŞLADI

Aslan, İnan’la sahaya indi

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı çift idmanla başladı. Sözleşmesi sona eren ve seçimlerin sonucunu bekleyen Fatih Terim’in yokluğunda takımın başında Selçuk İnan yer aldı. İnan, Terim’in bıraktığı rapora göre antrenmanı programladı. İki idman arasında da oyuncular sağlık kontrollerinden geçti.