Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe yönetimi Emre Belözoğlu’nun vedasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğunu bir an önce doldurabilmek için yoğun mesai harcıyor. Camia, hoca beklerken bütün futbol operasyonu da gelecek teknik adama endeksli. Benitez, Fonseca, Schmidt gibi isimlerden olumsuz cevap alan sarı lacivertliler, 2 + 1 yıllık teklifle kapısını çaldıkları Lucien Favre’den cevap bekliyor. Kariyerinin büyük bölümünü Bundesliga’da geçiren 63 yaşındaki İsviçreli, Fenerbahçe’nin şartlarından etkilense de henüz bir cevap vermiş değil.

Olmazsa Portekizli

Lucien Favre’nin kesin kararını önümüzdeki hafta Fenerbahçe’ye bildirmesi bekleniyor. Favre’de bir sıkıntı çıkması hâlinde sarı lacivertlilerin alternatifleri Portekizli teknik adamlar; Luis Castro, Paulo Sosa ve Marco Silva. Shakhtar’da kariyer zirvesi yaşayan 59 yaşındaki Castro’ya Favre’yle aynı şartları sunan Fenerbahçe’nin bu iki isimden birisiyle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Polonya ile EURO 2020’de mücadele eden Sosa alternatif olarak listede yer alırken Silva son çare olarak değerlendiriliyor.

CAULKER TAMAM

Martins pazarlığı

Alanya’yla sözleşmesi biten İngiliz stoper Steven Caulker, imza için yeni hocayı bekliyor. Yönetim, Caulker’la teknik direktörü netleştirdikten sonra imza attırmayı planlıyor. Bu arada 27 yaşındaki Portekizli sol açık Fabio Martins için de Braga’yla pazarlıklar sürüyor.