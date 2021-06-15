Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, Galler maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. İtalya maçının ardından 2 gün çok kırılgan olduklarını ancak Şenol Güneş’in takımı toparladığını söyleyen Burak Yılmaz, gruptan çıkmanın formülünün de 2 maçta alınacak 6 puan olduğunu ifade etti.

"KALAN İKİ MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

EURO 2020'ye talihsiz bir şekilde başlayan A Milli Takım, yarınki Galler maçını kazanmak istiyor. Bu kritik karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen takımın kaptanı Burak Yılmaz, İtalya karşısında istemedikleri bir oyun ortaya koydukların söyledi. Yılmaz "Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. Şampiyonanın favorilerinden birisi karşısında başlamak belki dezavantaj belki de avantajdı. Ama alınan sonuca bakınca dezavantaj olarak görünüyor. Kalan 2 maçı kazanarak bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Tekrar hedefteyiz. Galler karşısında iyi bir takım izletmek istiyoruz. İnşallah yarın istediğimiz sonucu alırız” dedi.

"OLUMSUZ HAVA DAĞILDI"

İtalya karşılaşmasının ardından 2 gün boyunca çok kötü durumda olduklarını söyleyen kaptan "Kırılgandık. Hocamız, yaptığı olumlu toplantılarla takımı toparladı. Sonrasında Galler ve İsviçre’nin berabere kalmasıyla biraz daha kendimize geldik. 6 puan hedefimiz var. Açıkçası ilk maçtan sonraki olumsuz havanın dağıldığını düşünüyorum. Tekrardan bir olduk, tekrar ayaktayız. Yarınki maçı aldığımız takdirde bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyoruz. Yarı final, final için konuşmak erken. Öncelikli hedefimiz Galler maçı ifadelerini kullandı.

"TEK FORMÜL 6 PUAN"

Gruptan çıkmanın formülünün ne olduğuyla ilgili soruya “Bizi gruptan çıkaracak net formül 6 puan. Onun formülleri de hocamda” şeklinde cevap veren Burak Yılmaz, Azerbaycan halkına da teşekkür ederek "Geldiğimiz günden bu yana bizi evimizde hissettirdiler. İtalya’da deplasmandaydık. Stada girişten, çıkışa kadar böyleydi. İnşallah Galler’e de bu havayı burada yaşatırız" şeklinde konuştu:



A Milli Takım yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek.

Lille'de sezonun futbolcusu Burak Yılmaz Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sezonun futbolcusu seçildi.