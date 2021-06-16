Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'nin açıkladığı limitler çerçevesinde, harcama limiti en yüksek takım (sapma tutarı dahil), 546 milyon 850 bin 687 TL ile Galatasaray olurken, limiti en düşük takım, 101 milyon 378 bin 693 TL ile Kayserispor olarak belirlendi.

Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:

TFF'den flaş açıklama! Transfer dönemleri uzadı TFF, Kulüpler Birliği'nin istekleri doğrultusunda transfer dönemi ve harcama limitleri ile ilgili flaş kararlar aldı, işte detaylar...

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: Süper Lig 2 sezon daha 20 takımla oynansın Kulüpler Birliği Vakfı, en az iki sezon daha Süper Lig'in 20 takımla devam etmesi yönündeki talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

TFF yabancı kuralını açıkladı: Kadroda 14, sahada 8 TFF'nin pandemi dolayısıyla ertelediği yabancı oyuncu kuralının 1 yıl önce ilan edildiği şekilde uygulanacağı federasyon tarafından duyuruldu.