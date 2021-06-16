Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ikinci maçında, Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

MİRANCHUK GALİBİYETİ GETİRDİ

Rusya, 45+2'nci dakikada EURO 2020'deki ilk golünü attı. Dzyuba ile gerçekleştirdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Miranchuk, savunmacısını çalımladıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşla Rusya'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Finalandiya, daha fazla risk alan taraf oldu.

Finlandiya'nın kurduğu baskı skor tabelasını değiştimeye yetmedi ve müsabaka, Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Rusya, puanını 3'e çıkarırken, Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Finlandiya ise 3 puanda kaldı.

Türkiye 0-0 Galler | CANLI A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Galler ile karşı karşıya gelecek. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 kalan maçlar EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, maçı 3-0 kaybetti, gözler kalan maçlara çevrildi. Bir golün bile çok değerli olduğu turnuvada, bir sonraki hedef Galler maçından galibiyetle ayrılmak. Peki Türkiye nasıl gruptan çıkar ve Türkiye'nin kalan maçları hangileri? İşte güncel puan durumu