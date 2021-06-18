Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sezonu çifte kupayla kapatan siyah beyazlılarda başarının en büyük mimarlarından olan Sergen Yalçın’ın sözleşmesi sezon bitimiyle sona ermişti. Yönetim ve 48 yaşındaki teknik adam arasında yapılan görüşmelerde net bir sonuç çıkmamıştı. Çeşme'de tatil yapan Sergen Hoca'nın İstanbul'a dönüşü beklendi. İki defa ertelenen görüşme bugün gerçekleşiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın, A Millî Takım’ın EURO 2020'deki Galler maçını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Burada yapılan kısa görüşme olumlu geçti.

Bir yıllık sözleşme

∂ Başkan Çebi'nin 10+5 milyon liralık yıllık ücret teklifine olumlu bakan Sergen Yalçın “Detayları İstanbul'da konuşuruz” dedi. Bugün yapılacak görüşmede anlaşmanın büyük ihtimalle gerçekleşmesi ve tecrübeli teknik adamla bir yıllık yeni mukavele imzalanması bekleniyor. Anlaşma gerçekleşirse siyah beyazlı taraftarların merakla beklediği imza saat 19.03’te duyurulacak. Öte yandan Sergen Yalçın'ın geçen sezonlardan olan yaklaşık 6 milyon liralık alacağının ödendiği öğrenildi.

İki golcü istiyor

∂ Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün Bakü'de yaptığı kısa görüşmede transfer de konuşuldu. Yabancı oyuncu kuralının 8+6 olarak belirlenmesiyle yerli transferine yönelmeleri gerektiğini söyleyen Sergen Hoca, "Stoper, sağ bek, merkez orta saha, kanat forvet ve en az iki santrfor transferi yapmamız" lazım dedi.