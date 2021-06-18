Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç’un Emre Belözoğlu ile ayrılık kararı aldıklarını duyurmasından sonra Fenerbahçe camiası yeni hocayı beklemeye başlamıştı. Ancak zaman ilerliyor, hedefteki isimler bir bir elden kaçıyor. Benitez, Fonseca, Schmidt derken Favre de olmuyor. Fenerbahçe’nin teklifini ekonomik açıdan beğenmeyen 63 yaşındaki İsviçreli çalıştırıcı, Crystal Palace’la masaya oturuyor. İngiliz basınına göre taraflar anlaşmaya çok yakın.

İstanbul’da görüşme

∂ Bu gelişme üzerine Fenerbahçe ise, adı daha önce de gündeme gelen Marco Silva için hamle yaptı. EURO 2020 macerasındaki Zlatko Dalic ve Paulo Sosa ihtimalleri güncelliğini korurken, sarı lacivertlilerin 43 yaşındaki Portekizli hocayla masaya oturduğu öğrenildi. Brezilya’dan Internacional ile Rusya’dan CSKA’nın da ilgilendiği Silva’nın menajeri Carlos Gonçalves’in İstanbul’da Fenerbahçe yöneticileriyle görüştüğü iddia edildi.