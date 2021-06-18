Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de, A Milli Futbol Takımımızın İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN

Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.

Söyle Hoca'm bu takım neden oynamıyor? Aynı (bizim) çocuklar, Fransa’yı içeride yenip dışarıda kafa tutmadı mı? Hollanda’ya dört atmadı mı? Dünün yıldız adayları nasıl oldu da Avrupa Şampiyonası’nda iki maçta kayıp çocuklara döndü.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan milliler, ikinci maçında da Galler'e 2-0 mağlup oldu. Üst üste alınan mağlubiyetler A Millilerin gruptan çıkma şansını ateşe attı. Bunun üzerine milli takımın gruptan nasıl çıkacağı soruları akıllara geldi. İşte milli takımın EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimalleri...