Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Carles Puyol'un ayrılığından sonra defans mevkisinde istikrar yakalayamayan İspanyol devi Barcelona'nın gözü Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'de. Milli futbolcumuz için İngiliz kulübünün kapısını çalan Barcelona'nın 50 milyon Euro'luk istekle karşılaştığı iddia edildi.

50 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARTTILAR

Takıma yeni bir Puyol kazandırmak isteyen Katalan ekibinin ilk hedefi, oyun tarzıyla da yıldız isme benzetilen 25 yaşındaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü. İspanya basınından Diario As'ın haberine göre; Barcelona genç savunmacıyı transfer etmek için girişimlerde bulundu. Leicester City'nin Çağlar için 50 milyon Euro talep ettiği, Barcelona'nın ise sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Söyüncü'den vazgeçmek istemediği iddia edildi.

EURO 2020 SONRASI NETLİK KAZANACAK

Barcelona taraftarının da takımda görmek istediği milli oyuncunun transferi EURO 2020'nin ardından netlik kazanacak. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla toplamda 32 maça çıkan Çağlar, Leicester City'nin FA Cup'u kazanmasında en büyük pay sahiplerinden biri konumunda.

Çağlar Söyüncü: Ay yıldız sevdamız Genç yıldız "Böyle bir takımda bulunduğum için ben de şanslıyım. Ülkemiz adına bir şeyleri başarıp bunu sahada gösterdiğimiz zaman bizden mutlusu yok'' diye konuştu.