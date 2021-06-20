Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta geçtiğimiz salı günü yapılması planlanan Başkan Çebi ile Sergen Yalçın Hoca arasındaki görüşme önce perşembeye, sonra bugüne ve şimdi de yarına ertelendi. Anlaşamamanın sebebi ise Yalçın'ın istediği yıllık ücretin kabul edilmemesi ve transfer konusundaki istekleri için de garanti verilmemiş olması. Taraftarlar ise Sergen Yalçın'ın, A Millî Takım'ın ya da hoca arayan Fenerbahçe'nin başına geçmesinden endişeli. Öte yandan bir an önce transferi beklenen sağ bek Valentin Rosier, Marsilya'da oynayabileceğini söyleyerek taraftarı üzdü.

Sergen Hoca'nın istedikleri ortaya çıktı Beşiktaş’ın başarılı çalıştırıcısı yıllık 16 milyon lira istiyor ama yönetimin teklifi 12 milyon lira. Ghezzal ve Rosier iyi bir golcü de şartlar arasında