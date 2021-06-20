Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçında bu gece İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadında oynanacak ve 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ay yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

Tek şans galibiyet

∂ Ay yıldızlı takımın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi hâlinde eve döneceğiz. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada Türkiye'nin galibiyeti hâlinde diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Millî takımın averaj düzeltmeye ihtiyacı var.

GARDAŞLAR TRİBÜNDE

Yalnız değiliz

Bakü Olimpiyat Stadındaki karşılaşmanın biletleri, tamamen satıldı. Pandemi şartları sebebiyle kapasitenin yarısı kadar satışa çıkarılan 32 bin biletin tükendiği belirtildi. İlk maçta ay yıldızlı takımı yalnız bırakmayan Azerbaycanlılar yine tribündeki yerini alacak.

Tarih yazacak Bizim Çocuklar Bir ay boyunca sürecek futbol şöleninde perde, Roma Olimpiyat Stadında bu akşam oynanacak İtalya-Türkiye maçıyla açılacak. 22.00’de başlayacak A Grubu maçını Hollandalı Makkeile yönetecek