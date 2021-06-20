Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le 3 Alman kulübü ilgileniyor. Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un Roma'nın kapısını çaldığı, İtalyan kulübünün ise milli futbolcu için en az 15 milyon Euro istediği iddia edildi.

SATIN ALDIĞI ÜCRETİN ALTINDA TEKLİFİ KABUL ETMEYECEK

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; milli futbolcuyu satmak istemeyen Roma, 23 yaşındaki futbolcunun sadece iyi bir teklif gelmesi halinde gitmesina onay verecek. Başakşehir'den bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Ünder için İtalyan temsilcisi, satın aldığı ücretin altında teklif kabul etmeyecek.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçiren ve istenilen performansı sergileyemeyen Ünder'in Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

Fenerbahçe'nin hedefi Cengiz Ünder Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Gelen son dakika transfer haberlerinde en flaş isim ise Cengiz Ünder. Sarı lacivertlilerin genç futbolcu için Roma ile irtibata geçtiği iddia edildi.