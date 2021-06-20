Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika takımları arasında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak" dedi.
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Macaristan'ın Ferencvaros ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında görev yapacak.
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, CSKA Moskova-Manchester United maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak yarı final maçında görevlendirildi.
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika takımları arasında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak" dedi.
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