Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecanı 8. yarış olan Almanya Grand Prix'si ile devam etti. Yarış, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

Respol Hondad takımının İspanyol pilotu Marc Marquez , 5. sırada başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Geçen sezonun ilk yarışında kolu kırılan ve 9 ay pistlerden uzak kalan İspanyol pilot, Kasım 2019'daki Valencia Grand Prix'sinin ardından ilk kez podyumun zirvesine çıktı.

İkinci sırada bitiren Miguel Oliveira, Maruqez'in 1.610 saniye gerisinde kaldı. Üçüncü Fabio Quartararo ise yarışı Marquez'den 1,9 saniye sonra tamamladı.

Quartararo, puanını 131'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 9. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 27 Haziran'da olacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 131 puan

2. Johann Zarco (Fransa): 109 puan

3. Jack Miller (Avustralya): 100 puan

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 99 puan

5. Joan Mir (İspanya): 85 puan

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