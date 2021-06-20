Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da ipler Mustafa Cengiz'in Arena'da gerçekleştirdiği basın toplantısıyla oldukça gerilmişti. Cengiz'in Terim'le ilgili olay sözleri sonrası yeni sezonda takımın başında olup olmayacağı merak ediliyordu. Sözleşmesi dolan teknik direktör için son karar yeni başkana bırakılmıştı. Belirsizlik yeni Başkan Elmas'ın açıklamalarının ardından son buldu. Fatih Terim'in pazartesi görevinin başında olacağı öğrenildi.

"EVİMİZ FLORYA'DA İDMANLARA BAŞLAYACAK"

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamasının ardından Teknik Direktör Fatih Terim: "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında aday olması ve seçilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini açıklaması üzerine Terim'den cevap geldi. İmparator, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap vererek, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi kendisinin de üzüntü ile haberdar olduğunu söyledi. Terim, bu konuşmaların rutin bir hal aldığını ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafına, çalışma arkadaşlarına ve oyuncularına yöneltilen ithamlara vereceği cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkında olduğunu bildirdi. Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceği tek şeyin, kendisine acil şifalar dilemek olacağını anlatan Fatih Terim, paylaşımını kendi el yazısı ile yazılan kağıtla yaptı.

Cengiz'den Terim'e: 'Düşmanım' derse olmaz “Eğer Hoca benim için düşman derse ben onunla çalışmam, çalışamam. Bu lafa karşılık vermezsem Galatasaray’da başkanlık makamı biter. Bu Fatih Hoca’ya da çok zarar verir”

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi, bugün itibarıyla sona erdi.

Mustafa Cengiz'in olay açıklamalarına Fatih Terim'den cevap Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında aday olması ve seçilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini açıklaması üzerine Terim'den cevap geldi.

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim kararı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.