Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartepe Belediyesi eski başkanı Hüseyin Üzülmez, (56) hayatını haybetti. Bir dönem Kocaelispor başkanlığını da yürüten Üzülmez, kısa süre önce hastalığı nedeniyle görevden iznini isteyerek başkanlığı bırakmıştı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle Kocaelispor Kulübü Başkanlığı görevini bir süre önce bırakan Üzülmez, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Üzülmez, 2014-2019 yılları arasında Kartepe Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

KOCAELİ BÜÜYKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyükakın mesajında, "Geçmiş dönem Kartepe Belediye ve Kocaelispor'umuzun Başkanı Hüseyin Üzülmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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