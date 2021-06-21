Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, EURO 2020'de inanılmaz bir düşüş kaydederek büyük üzüntüye sebep oldu. Turnuva öncesi Avrupalı futbol otoritelerince bile 'sürpriz şampiyon adayı' olarak gösterilen ay yıldızlı ekibimiz tam anlamıyla hayal kırıklığına yol açtı. Özellikle defans hattımız tel tel dökülürken İtalya önünde alınan 3-0'lık mağlubiyetin travması diğer iki maçta da devam etti. Elemelerde sadece üç gol yiyen millîler averaj takımı oldu.

1996'dan da kötü

Galler karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası, en iyi üçüncüler şansı süren Şenol Güneş'in takımı İsviçre karşısında da beklenenden uzaktı ve aldığı ağır mağlubiyetle umutlarını tüketti. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı galibiyet alamadan, gol atamadan ve -5 averajla bitiren A Millî Takım, EURO 2020'de çok daha kötü bir tablo (-7 averaj) sergiledi ve tarihi âdeta tersten yazdı. Millîlerde maçın ardından üzüntü büyüktü.

Yenildik, ezildik, tükendik İsviçre önünde de yokları oynadık... En iyi üçüncülerden olmak hayaliyle çıktığımız maçta Shaqiri (2) ve Seferovic'in vuruşlarına engel olamadık... İrfan'ın golü buruk bir teselli oldu...