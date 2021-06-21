Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli teknik direktör Terim, yaklaşık bir haftadır Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekiple bir araya geldi.

TERİM: HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN

Erken saatlerde tesislere gelen Terim, ilk olarak çalışanlarla selamlaştı. Ardından antrenman sahasına geçen Fatih Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Oyuncuların hepsiyle tek tek tokalaşan Terim, "Hayırlı olsun hepimize." ifadesini kullandı.

Fatih Terim, daha sonra antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş'ten bilgi aldı. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda devam etmesi beklenen kaptan Arda Turan da antrenmanı takip etti.

İdmanda sarı-kırmızılı futbolcular güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

'EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ'

Öte yandan, tesislerin yakınında bulunan bir evin balkonundan Galatasaraylı bir taraftar Fatih Terim'e, "Hocam, evinize hoş geldiniz." diye seslendi. Terim de bu taraftara el sallayarak karşılık verdi.