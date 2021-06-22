Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta şampiyonluklar sonrasındaki huzursuzluklar devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la hâlâ anlaşamayan yönetim şampiyonluğa büyük katkı vermiş isimlerin de sözleşmeleri yenilenmedi. Şampiyonlar Ligi için kadroya takviye yapılamadı. Oluşan tablo camiayı oldukça tedirgin ediyor. Özellikle Sergen Yalçın'ın yeniden imza atma ihtimali günden güne azalıyor. İki tarafın da birbirinden soğuduğu ve taraftar baskısıyla imza atılsa bile birlikteliğin sağlıksız olacağı düşünülüyor.

Yıldızlar da zor

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadroya ihtiyacı olan ve geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta yıldız oyuncular da elden kaçabilir. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Rosier'in takımda kalması düşük gözüküyor. Her iki oyuncuya da çok ciddi talipler var. Beşiktaş şu ana kadar kadrosuna takviye yapabilmiş değil. Sonuç olarak son şampiyon Kara Kartal'ın geçen sezonki kadrosundan ikisi kaleci olmak üzere sadece 14 oyuncu kalmış durumda.

KORKMAZ'DAN CEVAP

Gönderme savaşı

Sergen Yalçın’ın yeni sözleşmeyi henüz imzalamaması sosyal medya kapışmasına sebep oluyor. İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar "Bazen kimin diğer tarafta olduğunu görerek hangi tarafta olacağınızı bilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Dün de Sergen Yalçın'ın en yakın arkadaşı Hakan Korkmaz, "Öyle insanlar göreceksin ki kuzuyu yemek için tilkiyle plan yapacaklar, kurtla birlikte öldürecekler, çobanla birlikte yiyecekler, sahibiyle birlikte yas tutacaklar" paylaşımında bulundu.

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