Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak beklenildiği gibi sonuçlar alınmadı ve Uğurcan da kalesinde 8 gol görmesine rağmen önemli kurtarışlar da yapmıştı. Ve şimdi Çakır için transfer süreçleri başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Avrupa’nın yüksek kalibreli kulüplerinden birinin ciddi bir teklif yaptığını söyledi. Güncel piyasa değeri 19 milyon avro olan Çakır’dan beklenti 20 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan pay.

ÜCRETİ ARTACAK

Serkan’a zam

∂ Trabzonspor’da 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 350 bin TL kazanan Serkan Asan’la tekrar masaya oturulacak. Yönetim, sözleşmesinin uzatılması beklenen genç isme yıllık 1,5-2,5 milyon TL arasında bir ücret vermeyi düşünüyor.

Uğurcan gidebilir Başkan Ağaoğlu, geçen sezon millî kaleci için yapılan teklifleri beğenme-diklerini, şu an için konuşulan rakamların olumlu olduğunu söyledi