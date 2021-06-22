Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'yle yaptığı toplantıda başkanlığa devam edemeyeceğini belirtti.

Gerek Beşiktaş'taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.

TFF'den Azerbaycan'a teşekkür Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'de iki maçına ev sahipliği yapan Bakü'de ay-yıldızlılara gösterilen destek için Azerbaycan'a teşekkür etti.

TFF, harcama limitlerini açıkladı! Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonu için Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini belirledi.

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: Süper Lig 2 sezon daha 20 takımla oynansın Kulüpler Birliği Vakfı, en az iki sezon daha Süper Lig'in 20 takımla devam etmesi yönündeki talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.