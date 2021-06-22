Bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleşti. Siyah beyazlıların heyecanla sonucu beklediği o görüşme olumlu olarak bitti. Beşiktaş Sergen Yalçın ile yola devam edecek...
Ayrıntılar geliyor...
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Beşiktaş Sergen Yalçın'la yola devam ediyor
Beşiktaş cephesinden taraftarını sevindiren haber geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında gerçekleşen görüşmeden olumlu sonuç çıktı, birlikte yola devam edecekler...
Bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleşti. Siyah beyazlıların heyecanla sonucu beklediği o görüşme olumlu olarak bitti. Beşiktaş Sergen Yalçın ile yola devam edecek...
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